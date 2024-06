Deschamps est interpellé à l'OM

Amadou Diawara

Snobé par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar, Jonathan Clauss a été convoqué pour l'Euro en Allemagne. Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, le latéral droit de l'OM a fait part de son immense fierté d'avoir été choisi par le sélectionneur de l'équipe de France.

Jonathan Clauss a convaincu Didier Deschamps. Pour la Coupe du Monde au Qatar, le sélectionneur de l'équipe de France a préféré se passer des services du latéral droit de l'OM, estimant qu'il n'était pas prêt à jouer dans une défense à 4. Alors que le club marseillais a beaucoup moins évolué avec cinq joueurs derrière cette saison, Didier Deschamps a décidé de convoquer Jonathan Clauss pour l'Euro 2024, organisé du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Un choix qui comble le joueur de bonheur.

«Ça m'a permis de rebondir mentalement»

« On m'avait justifié un problème de système. Depuis que j'ai intégré la L1, on m'avait découvert à 5. Le sélectionneur n'avait aucune garantie. Il ne m'avait pas vu et je n'ai pas pu lui montrer non plus. Il a pris la décision de ne pas me prendre (pour le Mondial 2022). On a démarré la saison avec l'OM à 4 avec Marcelino. On a alterné avec le 3-5-2 et le 4-3-3 et ça m'a permis de montrer que j'étais capable de jouer dans ce système-là » , a confié Jonathan Clauss en conférence de presse ce dimanche après-midi.

«Je suis très fier de la réaction que j'ai eu»