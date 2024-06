OM : Il file en Allemagne et hallucine

Hugo Chirossel

Après avoir manqué la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss va participer à sa première compétition internationale avec l’équipe de France à l’occasion de l’Euro 2024. Une fierté pour le joueur de l’OM, qui avait mal vécu sa non-sélection pour le Mondial au Qatar. Le latéral droit âgé de 31 ans a encore du mal à réaliser qu’il sera en Allemagne avec les Bleus.

Après une saison compliquée à l’OM, Jonathan Clauss se prépare désormais à disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Le latéral droit âgé de 31 ans fait partie des 25 joueurs retenus par Didier Deschamps pour y participer, lui qui avait raté la Coupe du monde 2022. À 31 ans, ce sa première grande compétition internationale sous le maillot des Bleus .

«Je savoure chaque moment que je passe ici»

« Je suis tout en même temps. Forcément, il y a un peu de stress, un peu de nervosité, mais aussi beaucoup de plaisir. Je savoure chaque moment que je passe ici », a confié Jonathan Clauss, dans un entretien accordé à l’ AFP . Le joueur de l’OM a encore du mal à réaliser qu’il sera bien Allemagne pour disputer l’Euro avec l’équipe de France.

«C'est tellement dingue de me dire que j'y serai»