La presse anglaise annonce déjà le prochain transfert du PSG !

Pierrick Levallet

Très actif sur le mercato hivernal surtout dans le sens des départs, le PSG préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale aurait l’intention de renforcer l’effectif de Luis Enrique dans certains secteurs. Les dirigeants parisiens auraient même déjà dressé le profil de leur prochaine recrue estivale.

Cet hiver, le PSG s’est montré très actif sur le mercato, surtout dans le sens des départs. Après l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale s’est séparé de ses indésirables comme Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio. Désormais, le PSG serait tourné vers la prochaine fenêtre des transferts.

Le PSG a identifié le profil de sa prochaine recrue

Comme le rapporte TeamTALK, les Rouge-et-Bleu auraient même déjà dressé le portrait-robot de leur prochaine recrue estivale. Les dirigeants parisiens voudraient offrir à Luis Enrique un joueur plutôt polyvalent, et qui ne rechignerait pas sur les efforts défensifs. De préférence, le PSG souhaiterait que ce profil soit recruté en attaque, afin d’apporter un certain équilibre.

Luis Enrique se régale avec son attaque de feu

Reste maintenant à voir sur qui les champions de France partiront. En attendant, Luis Enrique fait jouer Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia de la meilleure façon possible. Ce vendredi, le PSG s’est imposé face à l’AS Monaco (4-1) et a fait le plein de confiance avant son match aller des barrages de la Ligue des champions contre Brest ce mardi.