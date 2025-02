PSG - Barcola : Le transfert inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une excellente première partie de saison, Bradley Barcola a toutefois constaté un transfert auquel il ne s'attendait pas cet hiver, à savoir celui Khvicha Kvaratskhelia qui a débarqué en provenance de Naples pour 70M€. Une signature qui a eu des conséquences pour l'international français au PSG.

Recruté pour 50M€ durant l'été 2023, Bradley Barcola était ardemment réclamé par Luis Enrique qui a donc obtenu gain de cause pour boucler son transfert en provenance de l'OL. Après des débuts discrets, le jeune ailier gauche a connu une importante montée en puissance en 2024, prenant place dans le couloir gauche du PSG alors que Kylian Mbappé était utilisé comme avant-centre. Un choix payant puisque cela lui a permis de découvrir l'équipe de France en participant à l'Euro. Barcola avait ensuite surfé sur cette dynamique pour réaliser une magnifique première partie de saison.

Barcola surpris par le transfert de Kvaratskhelia

Plus discret en fin d'année dernière, Bradley Barcola a été toutefois surpris de la signature de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. L'EQUIPE révélait effectivement ces derniers jours qu'il s'agissait d'un transfert inattendu aux yeux du jeune ailier du PSG qui voyait un adversaire de poids débarquer pour le concurrencer à son poste dans le couloir gauche. Recruté pour 70M€, le Géorgien a effectivement tout du titulaire en puissance, et cela s'est confirmé sur les premiers choix de Luis Enrique.

Barcola repoussé à droite

En effet, dès qu'il a été disponible, Khvicha Kvaratskhelia a été aligné d'entrée au poste d'ailier gauche. Cela concerne les trois derniers matches de Ligue 1 contre Reims (1-1), Brest (5-2) et Monaco (4-1) mais également le déplacement au Mans en Coupe de France (2-0). Un choix qui a eu des conséquences pour Bradley Barcola. Et pour cause, pendant que le Géorgien débutait dans le couloir gauche, l'ancien Lyonnais était au mieux aligné à droit, au pire sur le banc. Et bien qu'avec l'animation offensive de Luis Enrique, tout évolue au sein même d'un match, Barcola semble être la première victime du transfert inattendu de Kvaratskhelia.