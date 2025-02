PSG - Salah : Grande nouvelle au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Neymar a plié bagage cet hiver d’Al-Hilal après qu’une rupture de contrat soit convenue d’un commun accord. De quoi engendrer une envie de transfert précise dans les bureaux du club saoudien. Alors que Mohamed Salah est déjà programmé comme un éventuel coup estival, Rodrygo Goes serait la recrue idéale pour succéder à Neymar aux yeux d’Al-Hilal.

Mohamed Salah vers le PSG ? Des intermédiaires auraient discuté de la faisabilité de cette opération à la fin de l’année 2024 quand bien même le président Nasser Al-Khelaïfi en personne ait déclaré que le Paris Saint-Germain ne formulait pas d’intérêt pour le recrutement de l’attaquant de Liverpool à Sky Deutschland.

En plus de Salah, Al-Hilal rêverait de Rodrygo !

Et maintenant ? En cas de départ libre de tout contrat de Liverpool à l’issue de la saison, il semblerait que Mohamed Salah se dirige vers l’Arabie saoudite et Al-Hilal. Le club de Riyad, qui a rompu le contrat de Neymar pendant le mois de janvier, aimerait recruter un autre attaquant afin de combler le vide laissé par le retour du Brésilien à Santos : Rodrygo Goes comme GiveMeSport l’affirme.

Rodrygo Goes ne veut pas quitter le Real Madrid

Un Brésilien pour remplacer la star auriverde à Al-Hilal ? L’ailier du Real Madrid est sous contrat jusqu’en juin 2028 à la Casa Blanca. Et bien que des rumeurs de transfert aient circulé le concernant dans les médias, Rodrygo cultiverait le désir de poursuivre sa collaboration entamée en 2019 avec le Real Madrid. Al-Hilal est prévenu !