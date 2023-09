PSG : Il confirme les deux prochains transferts ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes en France, mais le PSG prépare encore du mouvement dans le sens des départs puisque Marco Verratti et Julian Draxler sont annoncés partant vers le Qatar. D'ailleurs, Luis Enrique a vendu la mèche dans ces deux dossiers en conférence de presse.

Vendredi soir, le PSG a mis un terme à son recrutement estival très agité par la signature de Randal Kolo Muani, qui débarque donc de l'Eintracht Francfort pour 90M€ (75M€+15M€) au terme d'un long feuilleton. Le marché a ensuite fermé ses portes, mais le PSG n'a pas pour autant terminé son dégraissage...

Verratti vers la sortie

En effet, Marco Verratti n'entre pas dans les plans de Luis Enrique, et le milieu de terrain italien du PSG devrait rallier le club d'Al-Arabi, au Qatar, où le mercato est encore ouvert : « Pour Marco, je maintiens mon engagement de ne pas rendre publiques les conversations privées. Ce que je lui ai conseillé reste dans ce cadre privé et je n’ai rien de plus à ajouter », a d'ailleurs confié l'entraîneur espagnol en conférence de presse, confirmant à demi-mot sa volonté de vendre Verratti.

Draxler également concerné