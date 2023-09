OM : Nouvelle vie pour Payet, il impressionne déjà

Benjamin Labrousse

Après de nombreuses saisons passées à l’OM, Dimitri Payet s’est engagé en faveur du club brésilien de Vasco de Gama. Alors que ses débuts du côté de Rio de Janeiro sont très attendus, l’ancien Marseillais aurait impressionné le staff technique concernant sa qualité technique. Sur le plan personnel, l’ex international français semble s’être bien acclimaté à sa nouvelle vie.

Fin juillet, le président de l’OM Pablo Longoria annonçait officiellement le départ de Dimitri Payet. En larmes ce jour-là, l’ex capitaine et meneur de jeu du club phocéen n’avait pas encore trouvé de nouveau challenge. Finalement, et malgré plusieurs approches en Arabie Saoudite et en Turquie, Payet a opté pour le Brésil en rejoignant Vasco de Gama jusqu’en 2025.

Payet impressionne déjà à Vasco de Gama

Ce dimanche soir (23h30 heure française), Dimitri Payet devrait d’ailleurs effectuer ses grands débuts avec Vasco de Gama sur la pelouse de Bahia. Selon les informations de l’Équipe , la qualité technique du Français de 36 ans aurait déjà bluffé ses coéquipiers mais également son entraîneur. Pour son intégration, Dimitri Payet peut compter sur les traductions des anciens Lillois et Niçois Leo Jardim et Robson Bambu.

Payet a trouvé un appartement au Brésil

Mais sur le plan personnel, Dimitri Payet semble également épanoui. Comme le précise le journaliste Eric Frosio, l’ancien de l’OM a déjà trouvé un appartement de location à Rio de Janeiro, malgré le fait que sa femme et ses enfants soient restés en France de leur côté.