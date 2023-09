Les joueurs de l’OM poussent un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa supériorité numérique et son avantage au score, l’OM a concédé un match assez décevant vendredi soir sur la pelouse du FC Nantes. Et le scénario de la rencontre n’a pas vraiment été apprécié en interne, puisque certains joueurs comme Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr ont fait part de leur frustration.

Sur le papier, le début de l'OM s'avère relativement encourageant puisque les hommes de Marcelino comptabilisent deux succès et deux matchs nuls en quatre journées de championnat. Mais dans le contenu, les joueurs marseillais ont de quoi nourrir certaines frustrations après le résultat final de vendredi soir sur la pelouse du FC Nantes (1-1), puisqu'ils ont rapidement ouvert le score (4e minute) et se sont retrouvés en supériorité numérique quelques minutes après (9e) pour finalement perdre deux points.

« Il va falloir vite grandir… »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Jonathan Clauss a réagi à ce résultat nul, et le latéral droit de l'OM n'a pas hésité à pousser un coup de gueule : « C'est inexplicable. A chaud c'est dur parce que 1-0, à 11 contre 10, tu as l'impression de maîtriser le match, tu mets des gros pressings en place et après on s'est arrêté de jouer, c'est terrible, je ne comprends pas comment on peut s'arrêter autant de jouer. Alors on voulait mettre notre jeu en place, un peu faire tourner mais à un moment donné il faut être beaucoup plus tranchant et je pense qu'il nous a manqué ce côté un peu créativité encore qui aurait pu nous permettre de mieux attaquer encore et c'est vrai qu'à un moment donné ça devenait un peu trop stérile et on jouait sur un faux rythme et ça peut pas marcher comme ça. On se rend compte à l'égalisation qu'on répète les mêmes choses et qu'à un moment donné va falloir vite grandir, vite assimiler les choses pour vite progresser parce qu'on a beaucoup de qualités mais il faut vite le mettre en place », estime Clauss.

« Ce n'est pas normal »