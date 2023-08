Equipe de France : Ce joueur de l'OM interpelle Deschamps

Amadou Diawara

Lors de la dernière Coupe du Monde, Didier Deschamps a préféré se passer des services de Jonathan Clauss. Snobé parce qu'il n'a pas l'habitude d'évoluer dans une défense à quatre, le défenseur de l'OM a lancé un appel du pied au sélectionneur des Bleus ce dimanche. Marcelino étant un adepte du 4-4-2.

Appelé lors des rassemblements qui ont précédé la Coupe du Monde, Jonathan Clauss a été laissé de côté pour la compétition organisée au Qatar l'hiver dernier. En effet, Didier Deschamps a préféré se passer des services du latéral droit de l'OM parce qu'il n'était pas habitué à évoluer dans une défense à quatre. Mais alors que Marcelino, le nouveau coach marseillais, fait jouer son équipe en 4-4-2, Jonathan Clauss pourrait avoir un coup à jouer lors de l'Euro 2024. Et l'international français compte bien mettre toutes les chances de son côté pour reporter le maillot bleu.

«On a toujours une carte à jouer...»

« Si je veux montrer à Deschamps que je peux jouer dans une défense à 4 ? Quand on m'a dit qu'on allait jouer à quatre, évidemment qu'il y a eu le rapprochement. En plus, il m'a déjà dit qu'il me mettrait bien dans une défense à quatre, mais qu'il m'avait jamais vu jouer (dans ce système) dans des matchs aussi importants. Il fait confiance à ce qu'il a déjà vu » , a confié Jonathan Clauss lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , avant d'en rajouter une couche.

Une arrivée au FC Nantes cache un accord à 2M€ https://t.co/PuWxVrzjgy pic.twitter.com/yc1dnJBUqw — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

«... donc on va la jouer à fond»