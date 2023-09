Désillusion à l’OM, le vestiaire se lâche

Hugo Chirossel

Comme cela avait été le cas face à Metz (2-2), l’OM a de nouveau été tenu en échec par une équipe en infériorité numérique vendredi soir sur la pelouse du FC Nantes (1-1). Un match nul que les joueurs eux-mêmes ont du mal à expliquer. Que ce soit pour l’inépuisable Vitinha ou le buteur Ismaïla Sarr, il va falloir continuer à travailler dans les rangs marseillais.

Le début de match face au FC Nantes vendredi soir avait tout de la rencontre parfaite pour l’OM. Ismaïla Sarr a ouvert le score dès la quatrième minute de jeu, avant de provoquer l’expulsion de Bastien Meupiyou seulement cinq minutes plus tard. Mais entreprenant jusque-là, les joueurs marseillais ont ensuite arrêté de jouer, laissant progressivement les Canaris revenir dans la rencontre, jusqu’à égaliser par l’intermédiaire de Mostafa Mohamed un peu avant la mi-temps.

« Du travail, ensemble, mieux et toujours plus de travail »

« Il faut continuer à travailler tous ensemble pour retrouver la victoire. Du travail, ensemble, mieux et toujours plus de travail. C'est ce qu'il nous faut », a déclaré Vitinha après la rencontre, dans des propos relayés par La Provence . L’attaquant portugais, qui a multiplié les efforts lors de cette rencontre, est une des rares satisfactions du côté de l’OM : « Personnellement je suis content. Je me sens mieux par rapport à la saison dernière qui a été compliquée. J'ai toujours travaillé de la même façon, je continuerai à le faire pour progresser, enchaîner les bons matches, donner des passes décisives, marquer des buts, et surtout faire gagner l'OM . »

« Ce n'est pas normal »