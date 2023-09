Il s'excuse, Guendouzi reçoit déjà un message très fort loin de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, Mattéo Guendouzi a fait ses grands débuts avec la Lazio Rome. L'ancien milieu de terrain de l'OM aurait pu fêter ses premiers pas par un but qui a finalement été refusé par la VAR. Cela n'a pas empêché son nouveau club de s'imposer à Naples (2-1) et Felipe Anderson de lui envoyer un joli message.

Comme attendu, Mattéo Guendouzi a quitté l'OM cet été. Le milieu de terrain français s'est engagé avec la Lazio Rome où il est prêté une saison avec une option d'achat obligatoire. Et pour son premier match en Serie A, l'ancien Marseillais aurait pu briller.

Guendouzi presque buteur pour son premier match avec la Lazio

Entré en cours de jeu pour le choc sur la pelouse de Naples, Mattéo Guendouzi a en effet vu son but être refusé. Cela n'a pas empêché la Lazio Rome de signer une victoire de prestige chez le champion d'Italie (2-1). Au micro de Lazio Style Channel , Felipe Anderson s'est d'ailleurs excusé auprès de son nouveau coéquipier.

Un transfert de dernière minute est possible, l’OM craint le pire https://t.co/R9WEbo5WWb pic.twitter.com/7SMz2Em1Zd — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

«On regrette Guendouzi qui aurait pu marquer un grand but »