OL : Une date fixée pour le successeur de Laurent Blanc ?

Axel Cornic

L’Olympique Lyonnais semble avoir trouvé le successeur de Laurent Blanc, démis de ses fonctions après un début de saison catastrophique. C’est Gennaro Gattuso qui devrait prendre sa place sur le banc de l’OL, avec un accord total qui devrait vraisemblablement être trouvé dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Mais il faudra patienter un peu avant de le voir sur les bords des terrains de Ligue 1…

Après Peter Bosz le Néerlandais et le Français de Laurent Blanc, l’OL devrait avoir un accent Italien. C’est en effet Gennaro Gattuso qui est annoncé tout proche de prendre le poste d’entraîneur à Lyon, où l’on a bien l’intention de relever la tête le plus rapidement possible et quitter les tréfonds de la Ligue 1.

Gattuso se rapproche de l’OL

D’après les informations de RMC Sport , s’il manque encore un accord contractuel, Gattuso aurait accepté de poursuivre le projet de l’OL là ou s’est arrêté Laurent Blanc. L’ancien milieu semble avoir hâte de reprendre du service, lui qui n’a plus de club depuis janvier 2023 et son départ du FC Valence.

Pas là face au Havre ?