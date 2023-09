La révolution à l'OM va faire une victime importante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il semble fidèle à son 4-4-2, qu'il décline parfois en 4-2-3-1, Marcelino pourrait bien revoir ses plans afin d'aligner un 4-3-3 qui devrait mieux convenir aux qualités de son effectif. Cependant, comme à chaque fois lorsqu'il y a un changement de système, cela fait des victimes dans le vestiaire.

Nommé entraîneur de l'OM cet été, Marcelino a confirmé qu'il était un adepte du 4-4-2. D'ailleurs, le recrutement marseillais a été mené en adéquation avec le schéma tactique de l'Espagnol, à l'image des signatures d'Ismaïla Sarr ou Joaquin Correa pour occuper les postes d'ailier, ou encore de Renan Lodi, vrai spécialiste du poste de latéral gauche. Cependant, selon les informations de RMC Sport , Marcelino envisagerait de passer dans un 4-3-3, notamment pour mettre plus en valeur Azzedine Ounahi.

Ndiaye, principale victime du passage en 4-3-3 ?

Mais si le Marocain serait le grand gagnant de ce changement de système, Iliman Ndiaye devrait être quant à lui le principal perdant. Et pour cause, le Sénégalais, recruté pour quasiment 20M€ cet été, évolue le plus souvent derrière l'attaquant de pointe, un poste qui disparaîtra avec le passage en 4-3-3. En l'absence d'Ismaïla Sarr, Ndiaye pourrait occuper le flanc droit de l'attaque de l'OM. Mais ce serait probablement une solution temporaire.

Aubameyang ou Vitinha, un seul jouera

Mais ce n'est pas tout. En effet, le passage en 4-3-3 a pour conséquence de joueur avec un seul avant-centre. Ainsi, Marcelino devra trancher entre Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha, alors que dans un 4-4-2, les deux attaquants auraient pu former un duo assez complémentaire sur le papier.