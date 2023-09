La guerre est maintenant déclarée avec l’OM

Thibault Morlain

Lors de la dernière journée de Ligue 1, les caméras de Prime Vidéo ont capité une discussion entre Bruno Génésio et Eric Roy. L’entraîneur de Rennes et de Brest discutaient alors de l’OM et les propos du premier cité n’ont échappé à personne. Au sein du club phocéen, on n’est d’ailleurs pas passé à côté. Au point de créer quelques tensions entre Génésio et l’OM ?

Débriefant du début de saison de l’OM avec Eric Roy, Bruno Génésio a été enregistré, sans le savoir, par Prime Vidéo . L’entraîneur de Rennes expliquait alors : « Vous avez fait un bon match. Contre Marseille, tu es bien payé. Alors eux, ils ont un cul comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu'ils font, ils prennent huit points. Mais c'est optimisé à 200% ».

« Je me suis fait des ennemis à Marseille »

Mais voilà que ces propos de Bruno Génésio n’ont visiblement pas plu du côté de l’OM. Ainsi, en conférence de presse, l’entraineur de Rennes a avoué : « Je me suis fait des ennemis à Marseille alors que j’aime beaucoup ce club ».

