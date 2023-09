Trafic de drogue, prison... Un ancien de l'OM raconte sa descente aux enfers

La rédaction

Ancien joueur de l'OM, Sergio Contreras, dit Koke, avait défrayé la chronique en se retrouvant impliqué dans un énorme trafic de drogue. Soupçonné d'être à la tête d'un réseau international, l'Espagnol a été condamné en mai dernier à 6 ans de prison. Koke a donc radicalement changé de milieu et a expliqué comment il est passé du football à la drogue et la prison.

Passé par Malaga, le Sporting Portugal et l'Aris Salonique, Sergio Contreras a également connu le maillot de l'OM. Pendant 3 ans, celui qu'on appelle Koke a évolué sur la Canebière. Mais les moments sur un terrain de football semblent désormais bien loin pour celui aujourd'hui considéré comme un trafiquant international. En effet, Koke a été arrêté pour trafic de drogue. Risquant jusqu'à 16 ans de prison, il a reconnu les faits et a tout de même été condamné à 6 ans de prison.

« Je ne suis pas Pablo Escobar »

Comment Koke en donc arrivé là, de l'OM au trafic de drogue ? Pour le CFC , l'Espagnol a pris la parole, expliquant : « Comment je suis devenu trafiquant de drogue ? C'est pas aussi facile d'être joueur de foot. On a la chance de gagner beaucoup d'argent. J'ai gagné peut-être 1M€ par an. On ne pense pas qu'un jour ça ne va plus rentrer autant d'argent comme quand tu joues. Dans ce business, tu vas gagner en deux mois ce que tu gagnes en 1 an au foot. La vérité, je suis d'un quartier de Malaga où ce n'est pas un truc normal, mais tu as des opportunités ici. J'ai des amis d'enfance, c'est dans mon entourage de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. J'ai beaucoup de contacts partout, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Je ne suis pas Pablo Escobar non plus. Quand t'entends trafiquant international, tu te demandes ce qu'il a fait. Moi j'étais dans le cannabis, c'était des tonnes. Le minimum c'est entrer en prison. Le pire c'est de se faire tuer ? Oui, ici on n'est pas en France ».

