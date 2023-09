L’entraîneur de l’OM se fait tacler par un champion du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt depuis sa prise de fonction sur le banc de l'OM, Marcelino fait l'objet de nombreuses critiques après le match nul concédé par son équipe vendredi dernier en championnat face au FC Nantes. Et Adil Rami, champion du Monde 2018 avec l'équipe de France, n'est pas tendre avec le technicien espagnol de l'OM.

L'OM est actuellement 3e de Ligue 1 avec 8 points, et malgré son élimination prématurée de la Ligue des Champions en 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos, le club phocéen réalise un bon début de saison sur le plan comptable. Mais c'est plutôt le contenu des matchs qui préoccupe les observateurs, ainsi que les choix tactiques de Marcelino qui est encore loin de faire l'unanimité, surtout après la dernière sortie de l'OM sur la pelouse du FC Nantes vendredi dernier en championnat (1-1).

« Des choix que je ne comprends pas »

Consultant sur Prime Video , l'ancien défenseur de l'OM Adil Rami reproche notamment à Marcelino d'avoir titularisé Joaquin Correa d'entrée de jeu contre Nantes alors qu'il venait à peine de débarquer au club : « Il y'a des choix que je ne comprends pas. Il met Joaquin Correa d'entrée de match alors que tu as d'autres joueurs sur le banc. Pour moi tu dois le laisser sur le banc, tu lui fais comprendre ce qu'est l'Olympique de Marseille, de prendre un petit peu ses marques (...) . Pour moi ça a été trop rapide, tu l'envoies un peu au feu », lâche l'ancien défenseur central de l'OM et de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde avec les Bleus en 2018.

« Je suis sceptique sur ce coach »