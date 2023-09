En direct, il interpelle Deschamps pour ce joueur de l’OM

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs mois que le problème de l’arrière droit est identifié en équipe de France. A ce poste, Jules Koundé et Benjamin Pavard n’arrivent pas à convaincre. Quelle est alors la solution pour Didier Deschamps ? De son côté, Jérôme Rothen a interpellé le sélectionneur des Bleus, plaidant la cause de Jonathan Clauss.

Disparu de l’équipe de France depuis la liste pour la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss espère revenir en sélection. Il montre d’ailleurs avec l’OM qu’il a les capacités pour apporter quelque chose dans ce couloir droit qui fait tant parler. De plus, Clauss peut compter sur certains soutiens, à commencer par Jérôme Rothen.

L’OM perd Guendouzi, c’est déjà un succès https://t.co/xqwdPMLiQc pic.twitter.com/biC6accB64 — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

« Je vois les matchs de l’OM »

Au micro de RMC , l’ancien du PSG a milité en faveur du retour de Jonathan Clauss en équipe de France. « Moi je ne suis pas sélectionneur et je n’ai pas entraîné des équipes de haut niveau comme Didier, qui a beaucoup d’expérience et de qualité. Je ne remets pas ça en cause. Mais je vois les matchs de l’OM », a-t-il confié.

« Clauss a les deux dans sa poche »