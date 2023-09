Transfert à 20M€, il réclame un changement à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 20M€ en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye peine à s’imposer à l’OM sous les ordres de Marcelino. Cependant, Aliou Cissé l’a utilisé dans un rôle différent avec la sélection du Sénégal, ce qui pourrait donner des idées au coach marseillais pour la suite de la saison.

Cet été, l'OM n'a pas chômé pour renforcer son secteur offensif, recrutant notamment Iliman Ndiaye pour environ 20M€ en provenance de Sheffield United. Cependant, l'international sénégalais peine à se mettre en valeur depuis le début de saison alors qu'il évolue dans un rôle de second attaquant, le plus souvent derrière Pierre-Emerick Aubameyang. Mais alors qu'il a été plutôt convaincant avec le Sénégal dans un rôle d'ailier droit, Cissokho Sahel recommande à Marcelino de revoir ses plans.

«Il n’a pas encore digéré son transfert à l’OM»

« Iliman Ndiaye a proposé un match à l’image de son début de saison avec l’OM. Il a été dans un bon tempo lors des 45 premières minutes. toujours de bons contrôles avec son touché de balle. Il est souvent au dessus techniquement, il a été très intéressant, ils se sont créé beaucoup d’occasions et Iliman a été dans les bons coups. Sauf que pour moi, il n’a pas encore digéré son transfert à l’OM, il est encore sous pression, cela se sent », lance le journaliste sénégalais auprès de Football Club de Marseille , avant d’en rajouter une couche.

«Il a été intéressant à ce poste et cela peut aussi donner des idées à Marcelino»