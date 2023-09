Un malaise éclate à l’OM, le vestiaire fait son mea culpa

Pierrick Levallet

Tenu en échec contre Toulouse ce dimanche (0-0), l'OM s'est attiré les foudres de ses supporters. Le public marseillais n'a pas caché son mécontentement et a copieusement sifflé ses joueurs après la partie. Valentin Rongier a alors parlé au nom du vestiaire olympien et a fait son mea culpa après ce mauvais résultat à domicile.

C’est déjà la crise à l’OM ? Ce dimanche, le club phocéen a été tenu en échec contre Toulouse au Vélodrome (0-0). Mécontents du résultat, les supporters marseillais ont donc sifflé les hommes de Marcelino, qui ont subi leur première bronca de la saison. « Mouille le maillot ou casse-toi » pouvait-on notamment entendre dans les tribunes lorsque les joueurs de l’OM se sont approchés du Virage Sud. Alors que la première rencontre d’Europa League contre l’Ajax approche, un certain malaise commence à naître au sein de la formation olympienne. Valentin Rongier a alors parlé au nom du vestiaire et a fait son mea culpa.

«C’est normal qu’ils soient exigeants avec nous»

« Ils en veulent plus, et c’est normal. Ils savent qu’il y a des échéances importantes qui arrivent, ils veulent des bons résultats, ils veulent des victoires à domicile, mais nous aussi. Donc il faut qu’on tire tous dans le même sens. Ils montrent leur agacement parce que ça fait deux matchs à domicile où on doit faire mieux et c’est normal qu’ils soient exigeants avec nous parce qu’on est un groupe avec énormément de qualité » a expliqué le milieu de terrain de l’OM au micro de Prime Video .

