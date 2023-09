Désillusion pour l'OM, le coupable est désigné

Amadou Diawara

Ce dimanche, l'OM n'a pas pu faire mieux qu'un résultat nul face à Toulouse. Un résultat qui a provoqué la colère des supporters marseillais présents au stade Vélodrome. D'ailleurs, l'un des capos de l'OM a poussé un coup de gueule après la rencontre, pointant du doigt le technicien Marcelino.

Pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM affrontait Toulouse ce dimanche après-midi au stade Vélodrome. Et malheureusement pour le club olympien, il n'a obtenu que le point du nul à l'issue de cette rencontre (0-0).

Marcelino est accusé après OM-Toulouse

En colère après OM-Toulouse, l'un des capos du club marseillais a tenu à prendre la parole, s'adressant aux joueurs de son équipe. L'occasion de tacler Marcelino, le technicien du club phocéen.

«L'entraineur est le premier responsable»