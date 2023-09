PSG : Luis Enrique interpelle ses attaquants

Arnaud De Kanel

Arrivés cet été pour un montant total avoisinant 170M€, Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani connaissent des débuts compliqués avec le PSG. Toujours muets, les deux attaquants sont vivement critiqués ces derniers temps. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de Luis Enrique qui ne prête guère attention aux statistiques.

Le PSG a enfin mis la main sur deux avants-centres. Après le départ d'Edinson Cavani, Mauro Icardi avait fait le job le temps d'une saison avant de disparaitre des radars. La saison passée, Hugo Ekitike était le seul spécialiste du poste mais il n'a pas réussi à se faire une place dans le trio d'attaque. Cette année, Luis Enrique peut compter sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani, même s'ils peinent encore à être décisifs.

Ramos et Kolo-Muani toujours muets

Les deux recrues les plus onéreuses de l'été ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. Gonçalo Ramos n'a rien eu à se mettre sous la dent tandis que Randal Kolo-Muani s'est contenté d'une passe décisive face à Nice. Insuffisant pour faire taire les critiques. Luis Enrique a tenu à les défendre à la veille du match face à l'OM.

«Je ne peux pas seulement me concentrer sur les joueurs qui marquent»