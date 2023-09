Le PSG tient un phénomène, Luis Enrique hallucine

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, la méthode Luis Enrique peine à faire effet. Mais quelques joueurs arrivent malgré tout à tirer leur épingle du jeu, à l'instar de Warren Zaïre-Emery. Titulaire, le phénomène de 17 ans impressionne dans le milieu de terrain parisien. L'entraîneur du PSG a d'ailleurs été bluffé dès le premier jour par l'international Espoirs français.

Pour le moment, la méthode Luis Enrique peine à faire effet au PSG. Le club de la capitale ne pointe qu’à la cinquième place de la Ligue 1 avec seulement deux victoires en cinq matchs. Malgré tout, certains éléments arrivent à se distinguer et à tirer leur épingle du jeu. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte impressionne par son volume de jeu. Mais il n’est pas le seul.

Zaïre-Emery flambe au PSG

Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery étonne également tout le monde. Du haut de ses 17 ans, l’international Espoirs français - nommé capitaine par Thierry Henry - a déjà acquis la confiance de Luis Enrique, qui l’a titularisé à tous les matchs jusqu’à présent. Le milieu de terrain est en train de confirmer tout son potentiel. Et Luis Enrique a été le premier à être surpris par le phénomène parisien.

Luis Enrique a été bluffé