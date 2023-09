Le PSG a connu un échec à 50M€ sur le mercato

Arnaud De Kanel

Avant de mettre la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani, le PSG était dans l'impasse concernant le poste d'avant-centre. Outre Harry Kane, Rasmus Hojlund était également pisté par le club de la capitale qui était même allé très loin dans les négociations en proposant 50M€.

Le mercato n'a pas été de tout repos au PSG. Suite aux critiques de Kylian Mbappé la saison dernière au sujet de l'absence d'un attaquant de pointe, le club de la capitale a voulu rectifier le tir cet été en recrutant l'un des plus grands prospects européens à ce poste, à savoir Rasmus Hojlund.

PSG : Il monte au créneau pour régler un malaise https://t.co/jqqRHQuTEm pic.twitter.com/Grfj7t3tT1 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

La belle offre du PSG pour Hojlund

Ce samedi, The Athletic nous apporte quelques éléments supplémentaires dans le dossier Rasmus Hojlund. Selon leurs informations, le PSG aurait transmis une offre de 50M€ durant le mercato, preuve de l'intérêt concret des dirigeants parisiens pour l'attaquant danois. Mais ça n'a pas suffit.

Hojlund opte pour Manchester United