Crise à Marseille, le sauveur de l’OM dévoilé ?

Thomas Bourseau

Le président de l’OM, à savoir Pablo Longoria, a déposé une plainte après les menaces qu’il a reçu de la bouche des supporters de l’OM, engendrant l’ouverture d’une enquête judiciaire à Marseille. Au cœur de tous ces chamboulements, Stéphane Tessier poursuit sa mission à l’OM pour financer le projet sportif du club notamment.

Pablo Longoria se trouve dans une période délicate à l’OM. Entre les menaces dont il a été victime prononcées par certaines associations de supporters de l’Olympique de Marseille lors d’une réunion entre les deux parties, ou bien la démission de Marcelino de son poste d’entraîneur, le président de l’OM a déclaré qu’il déposerait une plainte la semaine dernière.

Une enquête ouverte à Marseille

En parallèle, une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille cette semaine au sujet de lesdites menaces et intimidations évoquées par Pablo Longoria. Au coeur de tous ces chamboulements, l’OM se doit de dénicher un successeur à Marcelino dont l’intérim est assuré par Jacques Abardonado actuellement. Le nom de Christophe Galtier revient avec insistance ces dernières heures.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

Pas ébranlé, Stéphane Tessier continue sa mission pour financer le projet de Longoria à l’OM