Le mercato flambe sur l’OM, il n’en revient pas

Auteur d’un énorme mercato, l’OM s’est renforcé massivement ces derniers mois. Mais cela ne paie pas sur le terrain comme en témoigne la récente déroute des Marseillais sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (0-4). Par conséquent, Christophe Dugarry remet clairement en cause la méthode Longoria, qui aime chambouler les effectifs de façon importante.

Comme à son habitude, Pablo Longoria a mené un recrutement très animé, chamboulant encore une fois l'effectif de l'OM. Le 11 de départ a été modifié à moitié, et cela ne paie pas comme en témoigne le début de saison marseillais. Le club phocéen s'est même offert une nouvelle crise depuis une semaine avec la démission de Marcelino, suivant de l'humiliation contre le PSG (0-4). Christophe Dugarry tire donc la sonnette d'alarme et pointe du doigt la gestion de Pablo Longoria.

« Après, quand je vois la composition d’équipe des Marseillais, je ne veux pas m’en prendre à Pancho, mais à Pablo Longoria, l’ami Pablo. Quand est ce qu’il va nous expliquer Vitinha? Quand est ce qu’il se met à jouer au foot ? Parce que c’est bien beau de nous de nous faire recruter un mec à 35 millions d’euros… Puis t’as Aubameyang. 36 ans, c’est compliqué. Ounahi? Bon joueur, bon technicien. Mais il a fait quoi dans sa carrière ? Il a fait une bonne Coupe du monde mais à Angers, il a été transparent, l’équipe est descendue. Rongier je ne le vois pas progresser même si ça reste un bon joueur de Ligue 1. Il n’y a pas de problème. Mais je vois aucun progrès chez ce garçon, affirme l’ancien joueur de l’OM. Derrière Balerdi, Gigot, Mbemba écoute, c’est peut être des bons joueurs, mais je trouve que cet effectif de l’OM, il montre des limites qui m’inquiètent et je suis très inquiet », lâche le champion du monde 1998 au micro de RMC avant d’en rajouter un couche.

