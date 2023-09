Le PSG attend la signature du «meilleur joueur du monde»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le feuilleton Mbappé a animé tout l'été, les relations avec le PSG se sont réchauffées ces dernières semaines, au point que Nasser Al-Khelaïfi n'hésite pas à qualifier son attaquant de «meilleur joueur du monde». Cependant, son contrat court jusqu'en juin prochain et son avenir reste incertain au sein du club parisien.

Durant le mercato, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur des rumeurs après avoir refusé de prolonger. D'abord mis à l'écart avant d'être réintégré, l'attaquant du PSG est revenu en grande forme pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi.

PSG : En guerre avec Mbappé ? Messi fait une annonce https://t.co/iLzk3GIdVv pic.twitter.com/nmcFhjdeDS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Nous avons le meilleur joueur du monde»

« Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu'il fait, et de ce que fait toute l'équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d'Or », a confié le président du PSG dans des propos rapportés par RMC Sport .

Le PSG cherche toujours à prolonger Mbappé