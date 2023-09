Mbappé - PSG : L’improbable sortie de cette recrue après son transfert

Jean de Teyssière

Le PSG a réussi un sacré coup sur le mercato en réussissant à faire venir le champion du monde français : Lucas Hernandez. Les dirigeants parisiens ont décidé de lui faire confiance malgré les fréquentes blessures de l'ancien Munichois et pour le moment, le choix est payant. Lucas Hernandez semble également ravi de son arrivée dans la capitale, à tel point qu'il a révélé passer plus temps avec Kylian Mbappé qu'avec...sa famille.

Arrivé début juillet au PSG, Lucas Hernandez s'est très bien adapté à son nouveau club. L'international français a été titulaire lors des cinq premiers matchs de championnat de France de Ligue 1 et il semble avoir bien récupéré de sa grave blessure au genou, lui qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors du premier de la Coupe du monde, face à l'Australie (4-1), en novembre dernier.

Kylian joue les intermédiaires dans la venue d'Hernandez au PSG

Lors de son arrivée au PSG, Lucas Hernandez a été interrogé sur les raisons de son arrivée au PSG. Visiblement, Kylian Mbappé a joué un rôle dans sa venue, puisque les deux hommes avaient discuté de cette éventualité de jouer sous le même maillot en club : « Je les connais très bien, ce sont des amis. Kylian, j’ai beaucoup échangé avec lui pour venir ici. Je suis très content d’être ici et comme j’ai dit à Kylian et à Presnel, j’espère qu’on va soulever des trophées et des titres très importants au Paris Saint-Germain ensemble . »

PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur Kylian Mbappé https://t.co/6Uhv5Nb6sp pic.twitter.com/ZH1jWSOalE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Je passe plus de temps avec Kylian qu'avec ma femme, mes enfants»