OM : Après le PSG, il craint le pire

Hugo Chirossel

Après la gifle reçue sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG le week-end dernier, l’OM se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco ce samedi, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. En conférence de presse, Adi Hütter a avoué qu’il craignait une réaction des Olympiens à cette occasion, notamment avec l’arrivée de Gennaro Gattuso.

C'est avec un nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso, qui l’OM va se présenter au Stade Louis-II ce samedi. En effet, la rencontre face à l’AS Monaco sera la première du technicien italien depuis son arrivée à Marseille. Elle intervient une semaine après la débâcle face au PSG (4-0).

«Ils vont vouloir montrer à leur nouveau coach qu’ils sont de bons joueurs»

Justement, après la défaite contre le PSG et l’arrivée de Gennaro Gattuso, Adi Hütter s’attend à une réaction de l’OM. « Déjà ils ont une très bonne équipe. L’OM est un des meilleurs clubs de France. Ils vont vouloir montrer à leur nouveau coach qu’ils sont de bons joueurs », a déclaré l’entraîneur de l’AS Monaco en conférence de presse.

«Nous voulons montrer une réaction»