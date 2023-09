OM : A peine arrivé, Gattuso envoie un message aux supporters

Hugo Chirossel

Arrivé mercredi dernier pour succéder à Marcelino, Gennaro Gattuso s’apprête à vivre son premier match en tant qu’entraîneur de l’OM, ce dimanche lors du déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. Avant cette rencontre, le technicien italien a envoyé un message aux supporters marseillais et a déjà hâte de retrouver l’Orange Vélodrome.

Gennaro Gattuso n’aura pas eu le temps de prendre ses marques à l’OM. Arrivé mercredi dernier, l’entraîneur italien a eu trois jours pour préparer son premier match sous ses nouvelles couleurs, et pas des moindres. Après des déplacements à l’Ajax Amsterdam et au PSG, les Olympiens se rendent ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco, un concurrent direct aux places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

«J’ai vraiment hâte de diriger mon premier match à l’Orange Vélodrome»

Dans une vidéo relayée sur le réseau social X , Gennaro Gattuso a envoyé un message à destination des supporters de l’OM. « Bonjour, c’est Mr. Gattuso. Je suis très heureux d’être ici à Marseille. J’espère que nous allons prendre un bon départ ce soir et j’ai vraiment hâte de diriger mon premier match à l’Orange Vélodrome. J'espère que mon équipe et moi apporteront une grande satisfaction à tous les supporters. Pour le moment, je vous embrasse tous. Allez l’OM ! », a-t-il déclaré.

«Le Vélodrome est l'un des rares stades comparables à ceux d'Amérique du Sud»