OM : Après son calvaire, il met tout le monde d’accord

Victime d’une grave blessure au genou le 13 novembre 2022 sur la pelouse de l’AS Monaco, Amine Harit a fait son retour cette saison avec l’OM. Peu utilisé par Marcelino, l’international marocain a enchaîné deux titularisations consécutives sous les ordres de Gennaro Gattuso. Élu homme du match dimanche face au Havre, le milieu offensif de 26 ans confirme son retour en forme.

C’était une des questions du début de saison à l’OM. Victime d’une grave blessure au genou en novembre dernier, qui l’avait privé de Coupe du monde avec le Maroc, dans quelles dispositions allait revenir Amine Harit ? S’il n’a pas beaucoup joué avec Marcelino, il vient d’enchaîner deux titularisations consécutives.

«Quelle action de classe d’Harit»

Deux matchs, face à Brighton (2-2) et Le Havre (3-0), qui se sont soldées par deux prestations convaincantes. Passeur décisif contre les Seagulls , Amine Harit l’a de nouveau été dimanche face aux Havrais, sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Sa cinquième passe décisive toutes compétitions confondues cette saison. « Quelle action de classe d’Harit et conclusion haut de gamme d’Aubameyang… », a réagi Daniel Riolo sur X .

«C’est un joueur qui peut apporter une supériorité dans toutes les parties du terrain»