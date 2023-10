Vente OM : La presse anglaise lâche une bombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse anglaise lâche une information qui pourrait éveiller l'intérêt des supporters marseillais pour un feuilleton qui traîne depuis plusieurs mois. L'Arabie Saoudite aurait bien l'intention de racheter un club européen et l'OM serait l'une des cibles. Il y a quelques jours, des sources en France avaient évoqué une vente inéluctable de l'équipe marseillaise.

L'OM changera-t-il de main dans les prochaines semaines ? Le 10Sport.com est en mesure de vous confirmer qu'il existe un intérêt de l'Arabie Saoudite pour le club phocéen. Solidement installé à son poste depuis plusieurs années, Frank McCourt se montre à l'écoute et ne ferme pas la porte à une vente de l'OM.

L'Arabie Saoudite veut racheter un club européen

Ce mardi, The Independent confirme ces informations. Après Newcastle, l'Arabie Saoudite souhaite s'offrir un autre club européen afin de poursuivre son développement en Europe. A en croire le média anglais, l'OM serait une cible de choix.

L'OM est annoncé comme une cible