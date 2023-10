Mercato : Zidane est réclamé, va-t-il céder ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, on a revu Zinedine Zidane sous le maillot de la Juventus à l’occasion du centenaire de la famille Agnelli réunissant d’anciennes gloires de la Vieille Dame. De quoi raviver la nostalgie des supporters turinois qui ont été nombreux à réclamer le retour du Français… comme entraîneur. Une destination faite pour Zizou ?

Où va rebondir Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021 ? Les apparitions du Français sont rares depuis deux ans, lui qui a connu une grosse désillusion il y a quelques mois avec la prolongation de Didier Deschamps à la tête de la sélection tricolore, poste que lorgnait le champion du monde 1998. Zidane prend donc son mal en patience en attendant de retrouver un banc de touche, et cette semaine, c’est à Turin qu’il a été aperçu.

Zidane de retour à Turin

À l’occasion du centenaire de la famille Agnelli mardi, Zinedine Zidane a rechaussé les crampons avec le maillot de la Juventus sur les épaules en compagnie d’autres légendes du club turinois, à l’instar de Michel Platini. « C'est très agréable d'être ici avec tous ces gens et la famille Juventus, c'est la plus belle chose parce que ces événements sont nécessaires de temps en temps , s’est-il réjoui au micro de Sky Sport , relayé par RMC. Je suis heureux d'être ici avec tous les supporters de la Juventus. Nous aimerions jouer plus de fois et voir les supporters. » Un plaisir partagé.

« Reviens à la maison »