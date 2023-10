Nouveau coup dur pour Galtier après le PSG ?

Axel Cornic

Parti après seulement une saison au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier semble avoir la cote à l’étranger et notamment en Italie. Son nom est en effet évoqué pour prendre la succession de Rudi Garcia, déjà fragilisé au Napoli après des débuts assez compliqués avec seulement 50 % des victoires en championnat.

Un ancien de Ligue 1 pour en remplacer un autre ? Arrivé à l’intersaison au Napoli, Rudi Garcia ne réussit pas vraiment son retour en Serie A. L’ancien de l’AS Roma est extrêmement critiqué et se serait même mis à dos certaines stars de l’effectif, avec notamment la vedette de l’attaque Victor Osimhen.

Mbappé - PSG : Riolo donne un conseil surprenant au Real Madrid https://t.co/s7NsXBUfr6 pic.twitter.com/4BcEUQU10q — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

De Laurentiis n’est pas pressé

Depuis quelques jours, la presse italienne évoque ainsi un possible limogeage de Garcia, qui semble pourtant avoir toujours le soutien de son président Aurelio De Laurentiis. « Je prendrai les décisions les plus appropriées le moment venu. Vous devez toujours faire une pause de réflexion. Toute décision hâtive est mauvaise » a déclaré le président du Napoli, dans les colonnes de La Repubblica . « D’ici là tête baissée, il faut pédaler et travailler. C'est la vie ».

Galtier contacté, mais Conte...