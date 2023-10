Il a claqué la porte du PSG et se lâche

Amadou Diawara

Lors de l'été 2014, Kingsley Coman a quitté le PSG librement et gratuitement pour rejoindre la Juventus, et ce, alors que son contrat était arrivé à terme. Neuf ans plus tard, l'international français a affirmé qu'il avait pris la bonne décision en signant son premier bail professionnel chez les Bianconeri.

Engagé jusqu'au 30 juin 2014, Kingsley Coman a snobé le PSG pour signer son premier contrat professionnel avec la Juventus. En effet, l'attaquant de 27 ans a préféré quitter Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur de la Vieille Dame.

Kingsley Coman ne regrette pas d'avoir quitté le PSG

Alors qu'il défend actuellement les couleurs du Bayern, Kingsley Coman est revenu sur son départ du PSG il y a neuf ans. Et l'international français a affirmé qu'il ne regrettait pas du tout son choix.

Mbappé - PSG : Riolo donne un conseil surprenant au Real Madrid https://t.co/s7NsXBUfr6 pic.twitter.com/4BcEUQU10q — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

«J'ai pris la bonne décision»