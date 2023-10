Lâché par l'OM, il vit un cauchemar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un an de bons et loyaux services, Alexis Sanchez a quitté l'OM. Un choix qui provient directement de Pablo Longoria, mais aussi de Marcelino, qui a depuis quitté Marseille. L'international chilien a rebondi à l'Inter Milan, mais tout ne se passe pas comme prévu. La formation italienne ne compterait plus sur lui et pourrait recruter un nouvel attaquant cet hiver.

Un an après son arrivée à l'OM, Alexis Sanchez a fait ses adieux au club marseillais. Pendant longtemps, les médias ont laissé entendre que la décision avait été prise par le joueur. Mais en réalité, l'international chilien a été poussé vers la sortie par Pablo Longoria et Marcelino, arrivé sur le banc durant l'intersaison. « En tant que dirigeants, nous sommes obligés de prendre des décisions. Dans ce cas, il y a eu un changement de coach, pendant l'été, un collectif, et toutes les décisions qu'on prend, on le fait en consensus, avec le staff technique. On a analysé l'équipe, nos besoins dans le secteur offensif » avait confié le président de l'OM en conférence de presse.

Alexis Sanchez a trouvé refuge en Italie

A 34 ans, Alexis Sanchez n'en a pas fini avec sa carrière. Le joueur a décidé de retourner à l'Inter Milan, un club qu'il avait quitté durant l'été 2022. L'ailier espérait retrouver une place de titulaire après sa très bonne saison à l'OM, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Alexis Sanchez se contente de bout de matches et pourrait voir sa situation se détériorer dans les prochaines semaines.

L'Inter prêt déjà à le remplacer ?