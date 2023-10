Le PSG l’attend, il jette un froid sur son avenir

Thomas Bourseau

Xavi Simons (20 ans) est en pleine forme cette saison encore avec le RB Leipzig bien qu’il ait effectué son grand retour au PSG cet été. Prêté au club allemand sans option d’achat, Simons a cependant laissé entendre qu’il était à son aise à Leipzig. Le PSG sous pression ?

Le PSG a réalisé une belle opération à la dernière intersaison. En effet, alors que Xavi Simons flambait au PSV Eindhoven à l’occasion de l’exercice précédent. De quoi forcer la main au comité de direction du PSG de le rapatrier par le biais d’une clause de rachat fixée à 6M€ en juillet dernier, un an après son départ en tant qu’agent libre.

Xavi Simons fait l’unanimité à Leipzig

Néanmoins, l’international néerlandais de 20 ans ne s’est pas éternisé à Paris puisqu’il a été prêté au RB Leipzig dans la foulée sans option d’achat. Et comme ce fut le cas aux Pays-Bas, Xavi Simons fait forte impression en Allemagne. De par sa situation contractuelle, le PSG récupérera le milieu offensif à la fin de la saison.

«Mon avenir au PSG ? Je suis content à Leipzig»

Néanmoins, Xavi Simons n’est pas prêt à se projeter sur la saison prochaine avec le PSG comme il l’a fait savoir après la défaite de la sélection néerlandaise face à l’équipe de France vendredi soir (2-1). « Mon avenir au PSG ? Je suis content à Leipzig, c’est une saison très excitante ».

«Mbappé ? C’est toujours un plaisir de jouer contre des grands joueurs»