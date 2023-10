Transferts : Le PSG se fait recaler par une star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé dans le collimateur du PSG pour venir succéder à Kylian Mbappé l'été prochain, Vinicius Junior semble pourtant très épanoui dans les rangs du Real Madrid. Et l'attaquant brésilien, qui est désormais considéré comme une référence mondiale, se voit continuer encore longtemps son aventure en Espagne.

Le contrat de Kylian Mbappé arrivant à expiration en juin prochain avec le PSG, et sa prolongation n'était pas du tout à l'ordre du jour, la direction du club de la capitale assure donc ses arrières et étudierait déjà plusieurs alternatives pour remplacer sa star. Depuis plusieurs années maintenant, le nom de Vinicius Junior (23 ans) est évoqué du côté du PSG, l'attaquant brésilien s'était imposé comme un membre incontournable du Real Madrid avec qui il affole les compteurs. Mais Vinicius Junior a-t-il vraiment l'intention de venir au PSG ?

« J'adore la vie à Madrid »

Dans un entretien accordé à France Football cette semaine, Vinicius laisse clairement entendre qu'il ne se voit pas bouger du Real Madrid dans l'immédiat : « J'adore la vie ici en général, et ça se passe bien pour ma famille également. Quand mes proches se baladent, ils sont reconnus et on ne nous souhaite que du bonheur. Petit à petit, j'ai découvert cette nouvelle vie, de nouvelles émotions, une ferveur... Madrid, c'est unique. Dans le monde entier, tout le monde me parle de ce club. Et en dehors, ça me plaît. Je suis assez casanier mais on fait pas mal d'activités », confie l'international brésilien.

