Mercato : Le PSG est fixé pour le remplaçant de Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la question de l’avenir de Kylian Mbappé revient régulièrement sur la table ces dernières années, la presse espagnole a répété dans le même temps que le PSG se verrait bien accueillir Vinicius Jr pour renforcer son attaque, et ainsi oublier l’international français. Cependant, c’est bien au Real Madrid que l’avenir du Brésilien s’écrit, avec une prolongation à la clé.

Annoncé avec insistance au Real Madrid au cours des dernières années, Kylian Mbappé appartient toujours au PSG, mais jusqu’à quand ? Le bail de l’international français arrive à expiration à l’issue de la saison et son avenir reste encore incertain. En cas de départ, le PSG devra frapper fort pour oublier son numéro 7, et le nom de Vinicius Jr est régulièrement ressorti par le passé. L’international brésilien arrive lui aussi en fin de contrat, mais sa prolongation est elle inéluctable.

Transferts : Une surprenante opération du PSG pour Mbappé ? https://t.co/NBkm5Rh0A5 pic.twitter.com/PwwYTa2ESY — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Vinicius Jr va prolonger

Un accord entre le Real Madrid et sa star est en effet évoqué depuis plusieurs mois, même si l’officialisation tarde à tomber. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’annonce devait avoir lieu avant la trêve internationale, mais le test positif du président Florentino Pérez au Covid-19 a retardé la cérémonie qui était prévue pour l’occasion. Pour le PSG, il n’y a donc plus d’espoir pour attirer Vinicius Jr, disposant d’une nouvelle clause estimée à un milliard d’euros.

« Madrid, c'est unique »