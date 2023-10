Le Real Madrid va refaire le coup au PSG sur le mercato

Thomas Bourseau

Willian Estevao semble être promis à un grand club européen qui ne serait pas le PSG. Malgré la supposée offre de 50M€ dégainée par le Paris Saint-Germain pour la pépite du football brésilien de 16 ans, le Real Madrid pourrait finalement sortir victorieux de cette opération grâce… au dossier Endrick.

Le PSG a essuyé un échec il y a plusieurs mois à présent sur le marché des transferts. Sous le charme d’Endrick, attaquant de Palmeiras et grande promesse brésilienne, le Paris Saint-Germain avait transmis une offre qui n’a pas fait l’affaire. La cause ? La volonté d’Endrick de signer en faveur du Real Madrid.

Après Endrick, le Real Madrid prêt à doubler le PSG pour une autre pépite

Cette opération aurait d’ailleurs le mérite de contrecarrer les plans du PSG dans la course à la signature de Willian Estevao. Le joueur de 16 ans évolue à Palmeiras, à l’instar d’Endrick. Et à en croire 90min , les bonnes relations entre Palmeiras et le Real Madrid pourraient permettre à la Casa Blanca de faire pencher la balance en sa faveur.

Bataille royale pour Willian Estevao

Outre le gros obstacle que représente le Real Madrid, le PSG devrait d’ailleurs prendre le meilleur sur Manchester City, Chelsea ou encore Arsenal si son désir était de mettre la main sur le jeune Willian Estevao. Le décor est planté.