Une star coule à l’OM, ils montent au créneau

Arrivé en provenance de Chelsea avec la lourde de tâche de succéder à Alexis Sanchez à l‘OM, Pierre-Emerick Aubameyang souffre de la comparaison. En difficulté depuis le début de la saison, l’international gabonais est au cœur des critiques à Marseille. Mais pour les anciens Phocéens Fabien Laurenti et Gérard Gili, l’attaquant de 34 ans n’est pas mis dans les bonnes dispositions.

Décevant depuis qu’il est arrivé à l’OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a senti la frustration des supporters marseillais à son égard samedi dernier, lors du match nul face au LOSC (0-0). Remplacé par Vitinha à un quart d’heure de la fin de la rencontre, l'international gabonais est sorti sous la bronca du Stade Vélodrome. Il faut dire que Gennaro Gattuso lui maintient sa confiance depuis qu’il a pris les rênes de l’OM, mais cela ne se retranscrit pas sur le terrain.

«Il manque de confiance et n’est pas souvent mis en bonne position»

« Aubameyang est un joueur qui sait mettre des buts, on l’a vu en coupe d’Europe et contre Le Havre, mais il manque de confiance et n’est pas souvent mis en bonne position. Pour l’instant, lui, comme Sarr, Ndiaye et Correa ne sont pas à la hauteur, mais ils ne sont pas dans un cadre idéal avec l’instabilité que le club a vécu cette saison », a confié l’ancien joueur de l’OM, Fabien Laurenti, à La Provence .

«Il y a un travail de coordination à faire, le problème est collectif»