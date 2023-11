OM : Gattuso met un coup de pression à une recrue

Pierrick Levallet

Ce jeudi, l'OM a rendez-vous avec l'Europa League. Le club phocéen se déplace sur la pelouse de l'AEK Athènes et sera privé de Valentin Rongier et Pierre-Emerick Aubameyang, blessés. Gennaro Gattuso devra donc miser sur d'autres éléments de son onze pour obtenir un bon résultat, et a donc interpellé Geoffrey Kondogbia.

Premier de son groupe en Europa League, l’OM aura l’opportunité de conforter sa place de leader ce jeudi. Le club phocéen se déplace sur la pelouse de l’AEK Athènes, actuel deuxième à un point du pensionnaire de la Ligue 1. Mais pour le match en Grèce, Gennaro Gattuso sera privé de plusieurs éléments importants.

Rongier et Aubameyang out pour l'AEK Athènes

En effet, le technicien de l’OM ne pourra pas compter sur Valentin Rongier. Touché à un genou contre le LOSC, le milieu de terrain a été contraint de déclarer forfait. Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas non plus de la partie, le Gabonais ayant ressenti une gêne aux ischio-jambiers. Gennaro Gattuso compte donc sur ses autres éléments pour obtenir un bon résultat à Athènes, et en particulier sur Geoffrey Kondogbia.

«C'est un très grand joueur»