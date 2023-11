OM : Catastrophe pour Aubameyang, le vestiaire sort du silence

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne pouvait déjà pas compter sur Azzedine Ounahi, l’OM va en plus devoir se passer de Valentin Rongier et de Pierre-Emerick Aubameyang pendant un petit moment pour cause de blessure. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à l’AEK Athènes, Chancel Mbemba a envoyé un message à ses coéquipiers.

Jeudi soir, l’OM sera opposé à l’AEK Athènes, pour son quatrième match de Ligue Europa cette saison. Une rencontre pour laquelle Gennaro Gattuso va devoir composer avec les absences de plusieurs joueurs. Après Azzedine Ounahi, ce sont Valentin Rongier et Pierre-Emerick Aubameyang qui sont blessés.

Mbemba s’exprime sur les absences de Rongier et Aubameyang

Valentin Rongier est touché au genou gauche, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a ressenti une gêne aux ischio-jambiers. Présent en conférence ce mercredi avant la rencontre entre l’OM et l’AEK Athènes, Chancel Mbemba s’est exprimé sur ces absences.

«On est une famille et les liens sont forts»