Incidents OM - OL : Le verdict tombe, Riolo fulmine !

Thomas Bourseau

Le premier Acte de l’Olympico entre l’OM et l’OL aura finalement lieu le 6 décembre prochain après la décision de la LFP de rejouer le match annulé du 29 octobre au Vélodrome. Une décision « scandaleuse » selon Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC attendait que la ligue envoie un message fort.

Le 29 octobre dernier devait avoir lieu le choc des Olympiques entre l’OM et l’OL au Vélodrome. En raison du car caillassé de l’Olympique Lyonnais par des supporters marseillais, le match a été annulé et finalement reporté le 6 décembre prochain sous décision de la Commission des Compétitions de la LFP réunie mercredi 8 novembre.

L’Olympico va bien être rejoué au Vélodrome le 6 décembre prochain

La Préfecture des Bouches-du-Rhône a transmis des « garanties » pour la bonne tenue de cette rencontre entre l’OM et l’OL. Il n’est pas précisé dans le communiqué de la LFP si ce match se déroulera à huis clos ou avec des supporters. RMC Sport affirme que les différents supporters auront accès à l’Orange Vélodrome le 6 décembre prochain.

Riolo : «Décision honteuse et scandaleuse de la LFP»