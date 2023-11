Il va éclipser la nouvelle star de l'OM ?

Amadou Diawara

Touché aux ischio-jambiers, Pierre-Emerick Aubameyang ne disputera pas le prochain match de Ligue Europa de l'OM, prévu ce jeudi soir sur la pelouse de l'AEK Athènes. Pour pallier son absence, Gennaro Gattuso pourrait faire confiance à Vitinha, qui fait forte impression depuis le début de saison malgré son faible temps de jeu.

Victime d'une blessure aux ischio-jambiers, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas de la partie face à l'AEK Athènes ce jeudi soir. Pour la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, Gennaro Gattuso pourrait pallier l'absence de son numéro 10 en alignant Vitinha d'entrée. Et le coach de l'OM ne devrait pas y perdre au change, puisque l'attaquant portugais de 23 ans est performant en cette saison 2023-2024.

Mbappé - PSG : Après la bombe en Espagne, le Real Madrid sort du silence https://t.co/0MdXIxgzuD pic.twitter.com/i7rTLuMgoS — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Aubameyang remplacé par Vitinha contre l'AEK ?

Malgré son faible temps de jeu, Vitinha a des statistiques intéressantes depuis le début de la saison. D'après les indiscrétions de L'Equipe , le buteur portugais est le joueur de l'OM qui réalise le plus d'interventions défensives dans les trente derniers mètres adverses. D'ailleurs, Vitinha (1,40) a même effectué plus de tacles par match en moyenne que certains défenseurs olympiens, comme Renan Lodi (1,20) par exemple.

Vitinha flambe à l'OM en 2023-2024 ?