Zidane annoncé à l’OM, un coup de théâtre se prépare ?

Zinédine Zidane à l'OM ? Ce qui n'était qu'un rêve pourrait bien devenir réalité très prochainement. En effet, le Français aurait donné son accord pour occuper un rôle de manager général mais seulement en cas de vente du club. Cela tombe bien puisque les négociations seraient très avancées. D'autres pistes ont été évoquées pour celui qui est sans club depuis mai 2021.

Depuis un peu plus de deux ans, la question reste la même lorsqu'il s'agit d'évoquer Zinédine Zidane : quel sera son prochain défi ? Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 1998 a certainement reçu plusieurs appels, mais aucun projet sportif ne l'aurait convaincu. Mais dernièrement, Zidane aurait donné son accord. A qui ? A l'Arabie Saoudite. Non pas pour rejoindre le championnat du pays, mais pour intégrer l'OM en cas de vente du club. Selon les informations de France-Bleu Provence , il pourrait occuper un rôle de manager général.

Zidane reçoit un très beau message du PSG https://t.co/XSbepxgCWk pic.twitter.com/nGbOh4tkF1 — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

Zidane à l'OM, la folle rumeur

Journaliste, Thibaud Vézirian estime que ce scénario est probable, surtout après les dernières rumeurs évoquant un possible accord avec l'Arabie Saoudite en janvier prochain. « Et très clairement, les infos après France Bleu Provence qui annonçait l’arrivée en tant que manager général de Zinedine Zidane en cas de vente, et de Canal qui annonce que ça va être vendu plus vite que prévu (mais on en parle très très peu – sic) – tout se met en place vers le sauvetage d’un OM qui en a marre d’attendre ce changement d’ère et ce changement de direction » a-t-il confié pour Team Football.

Le Real Madrid, Manchester United... Son nom a fait le tour de l'Europe

Pourtant ces derniers jours, ce n'est pas la piste OM, mais bien celle menant à Manchester United qui a été évoquée en Angleterre. Selon The Times , il serait dans les petits papiers du club en cas de départ d'Erik Ten Hag. A de nombreuses reprises, Zidane a fait savoir qu'il n'était pas tenté par un départ en Premier League, alors que l'option Real Madrid pourrait redevenir concrète en fin de saison puisque Carlo Ancelotti pourrait prendre en main le Brésil. A moins qu'il ne décide à se rendre en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad le club de Karim Benzema.

Zidane prêt à patienter pour réaliser son rêve ?