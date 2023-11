Mercato : Zidane se fait refroidir pour son retour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zinedine Zidane souhaite reprendre du service mais pas n’importe où. L’ancien entraîneur du Real Madrid se montre exigeant pour son prochain défi et une nouvelle aventure chez les Merengue ne serait pas pour lui déplaire selon la presse espagnole. Carlo Ancelotti est engagé jusqu’à la fin de la saison, mais dans le vestiaire madrilène, on espère le voir continuer.

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a entamé sa troisième saison sans club, lui qui s’imaginait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après le Mondial au Qatar. Contraint de revoir ses plans, le Ballon d’Or 98 attend désormais la bonne opportunité, avec un champ limité de possibilités.

Zidane-Real Madrid, une troisième aventure en vue ?

Zinedine Zidane est en effet exigeant pour son avenir et envisagerait de reprendre du service au sein de quelques clubs uniquement. Alors qu’une arrivée à l’OM en cas de rachat par l’Arabie saoudite est parfois évoquée, la Juventus pourrait apparaître comme un point de chute idéal pour celui qui a porté le maillot turinois entre 1996 et 2001, mais un retour au Real Madrid ne serait pas non plus exclu par le principal intéressé, ni par les dirigeants merengue qui pourraient se lancer en quête d’un nouvel entraîneur prochainement.

« Ancelotti est une personne faite pour être dans ce club »