Une star du PSG déclare sa flamme à Zinédine Zidane

Passé par le Real Madrid, avant de jouer au Borussia Dortmund ou encore à l’Inter, Achraf Hakimi a pu côtoyer Zinedine Zidane en tant que coach. Désormais au Paris Saint-Germain, il ne semble pas l’avoir oublié et n'a pas tari d’éloges au sujet de ses talents d’entraineur.

Même s’il n’exerce plus depuis plus de deux ans, mais Zinédine Zidane reste l’un des entraineurs les plus cotés de la planète football. Plusieurs fois liés au PSG récemment, le Français n’a toujours pas de piste claire pour reprendre du service, même si on parle de lui à la Juventus ou encore à Manchester United.

« Celui qui a eu foi en moi et m'a donné l'opportunité de jouer pour le Real Madrid, surtout en professionnel, c'est Zidane »

Il semble avoir marqué ses joueurs, puisqu’Achraf Hakimi a tenu à lui rendre un grand hommage, à la veille du choc de Ligue des Champions contre l’AC Milan. « Celui qui a eu foi en moi et m'a donné l'opportunité de jouer pour le Real Madrid, surtout en professionnel, c'est Zidane » a expliqué l'ancien du Real Madrid, désormais au PSG.

« J'essayais de m'imprégner de tout ce qu'il disait qu'il fallait apprendre »