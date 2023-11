Un attaquant quitte l’OM, il lâche une accusation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une excellente saison à l'OM, Alexis Sanchez n'avait pas été conservé à l'issue de son contrat. Un choix qui a largement été commenté surtout que son remplaçant, Pierre-Emerick Aubameyang peine à convaincre. Néanmoins, Jean-Michel Larqué salue la décision de Pablo Longoria tout en fustigeant le comportement du Chilien.

C'est l'un des dossiers qui aura animé l'été de l'OM. En effet, alors qu'il sortait d'une excellente saison, Alexis Sanchez n'a toutefois pas prolongé son contrat. Un choix qui interroge compte tenu du fait que le club phocéen a misé sur Pierre-Emerick Aubameyang durant le mercato. Mais Pablo Longoria s'est récemment justifié sur sa décision.

Vente OM : McCourt affiche une certitude à 600M€ ! https://t.co/xtXePYv07g pic.twitter.com/2iEl0F8ulv — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Longoria lâche ses vérités sur Alexis Sanchez

« Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu’il a affiché avec l’Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l’en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l’OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d’une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation », confiait le président de l’OM au micro de RMC . Et pour Jean-Michel Larqué, Pablo Longoria a bien fait de ne pas insister dans ce dossier.

«Aujourd'hui, il n'a plus envie de jouer au football»