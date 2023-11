Tout est bouclé, l'OM va faire comme le PSG sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plusieurs semaines de discussions, l'OM va enfin officialiser l'arrivée d'un nouveau directeur sportif. Sans surprise, il s'agira de Medhi Benatia. D'ailleurs le Marocain ne sera pas directement salarié du club phocéen, à l'image de la façon dont Luis Campos fonctionne depuis de nombreuses années. Et toujours aujourd'hui au PSG.

Privé de directeur sportif depuis le départ de Javier Ribalta, l'OM cherche le profil idéal depuis quasiment deux mois et a rapidement fait de Medhi Benatia sa grande priorité pour se poste. Devenu agent de joueurs depuis la fin de sa carrière de joueurs, le Marocain devait toutefois mettre fin à ses nouvelles fonctions pour rejoindre la direction de l'OM.

Banatia débarque à l'OM

Et selon les informations de La Provence , c'est désormais chose faite. En effet, toutes les parties sont d'accord, et Medhi Benatia a cédé les parts qu'il détenait dans l'agence Klan Soccer et a mis un terme à sa collaboration avec Azzedine Ounahi, dont il était l'agent, afin d'éviter tout conflit d'intérêt. Plus rien ne s'oppose à la nomination de Benatia au poste de directeur sportif.

Comme Campos au PSG, Benatia ne sera pas salarié de l'OM