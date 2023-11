Accord trouvé, l'OM va annoncer un renfort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette fois-ci, cela semble vraiment imminent. A la recherche d'un nouveau directeur sportif depuis le départ de Javier Ribalta il y a quasiment deux mois, l'OM aurait trouvé un accord avec Medhi Benatia. L'ancien défenseur central va s'engager avec le club phocéen dans les prochaines heures et pourrait même faire partie de la délégation qui se déplacera à Strasbourg pour la prochaine journée de Ligue 1.

Le mois de septembre aura été volcanique du côté de l'OM. Et pour cause, la réunion entre certains groupes de supporters et la direction du club avait tourné au fiasco, au point que Marcelino, puis Javier Ribalta posent successivement leur démission. Pablo Longoria, qui a lui choisi de rester, a rapidement trouvé un nouvel entraîneur, à savoir Gennaro Gattuso, mais cherche depuis quasiment deux mois un nouveau directeur sportif.

Benatia arrive à l'OM

Et sans surprise, ce sera Medhi Benatia. Selon les informations de La Provence , l'officialisation est même désormais imminente. Et pour cause, l'ancien défenseur central a réglé sa situation. Devenu agent de joueurs, le Marocain ne pouvait évidemment pas combiner cette fonction avec celle de directeur sportif de l'OM. Il a donc cédé les parts qu'il détenait dans la société Klan Soccer et mis un terme à sa collaboration avec Azzedine Ounahi afin d'éviter un conflit d'intérêts. Medhi Benatia, qui a trouvé un accord avec Pablo Longoria, va donc devenir le nouveau directeur sportif de l'OM.

Déjà présent contre Strasbourg ?